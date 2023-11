Documentaire. 'Les caresses de l'ombre', comment les chevaux aident les femmes à préparer leur sortie de priso

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LACROIX: Sécurité : après les vacances, les parents pourront-ils encore entrer dans les écoles ?Réunions et rendez-vous avec les professeurs, participation au conseil de classe, coups de main pour assurer des activités… Dès lundi 6 novembre, la faculté des parents d’entrer dans les écoles pourrait être limitée au nom de la sécurité. La question est au centre de discussions de Gabriel Attal avec les syndicats, ce mardi 31 octobre.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Après la tempête, les migrants seront-ils toujours mis à l’abri, à Rennes ?Un « dispositif d’accueil d’urgence » a été ouvert dans un gymnase de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), pour les personnes qui dorment sous tente depuis des mois, dans les parcs des Gayeulles, puis de Maurepas. Et après ?

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LILLE_ACTU: Après un début d'incendie à l'église de Mers-les-Bains, les messes sont suspenduesIl n'y aura pas de messe jusqu'à nouvel ordre à Mers-les-Bains, dans la Somme. L'église doit être nettoyée après un début d'incendie dans l'une des chapelles.

La source: Lille_actu | Lire la suite ⮕

CNEWS: Marseille : un imam interpellé après avoir appelé «au combat contre les juifs» sur les réseaux sociauxDans la nuit de ce lundi 30 à ce mardi 31 octobre, un imam de la mosquée de Beaucaire (Gard) a été interpellé par les forces de l’ordre à l’aéroport de Marseille, a appris CNEWS de source policière. Il est suspecté d’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Les gones demandent des sanctions après les incidents à MarseilleAvant le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais, les gones ont demandé que des sanctions justes soient appliquées et que le match soit rejoué sur terrain neutre. En raison du caillassage du bus de l’OL lors duquel l’entraîneur italien des gones, Fabio Grosso, a été sérieusement touché au visage, le match a été annulé. Des plaintes seront déposées dans les prochains jours.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Après les incidents de Marseille - OL, inquiétude à tous les niveaux avant OM - LOSCL'incertitude règne autour du déplacement du LOSC à Marseille ce samedi soir (21h). Les dirigeants lillois exigent des certitudes de sécurité de la rencontre.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕