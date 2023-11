Djokovic innove avec une célébration controversée

C’est une célébration qu’aime bien les footballeurs. Notamment chez le peu élégant portier argentin Emiliano Martinez. Elle est moins présente chez les tennismen. L’immense champion Novak Djokovic a innové ce samedi en utilisant la célébration «cojones» après son succès au bout du suspense contre Andrey Rublev.

Après avoir imité Jude Bellingham du Real Madrid pour saluer la foule acquise à sa cause, ce qui n’a pas toujours été le cas, le Serbe a mimé l'action de tenir ses parties génitales dans ses mains. Il est vrai que ce combattant d’exception a fait preuve de résilience. Plus que jamais. Ses admirateurs vont aimer et ses détracteurs vont détester. Ce geste limite fait déjà jaser sur les réseaux sociaux. Sans surprise

:

LEQUIPE: Andrey Rublev, ATP 1000, Rolex Paris Masters, Demi-finales, Samedi 04 novembre 2023Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre la rencontre de tennis entre Novak Djokovic et Andrey Rublev (Rolex Paris Masters, Demi-finales) La rencontre est programmée le samedi 4 novembre 2023 à 17h10 et sera à suivre en direct. Avant le début du tournoi, Novak Djokovic figure au 1er rang au classement ATP et Andrey Rublev au 5ème.

La source: lequipe | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: Andrey Rublev Mises à jour en direct: ATP Paris TennisRegardez en direct les matchs de Tennis sur Eurosport. Regardez Novak Djokovic - Andrey Rublev le 04/11/2023. Accédez aux statistiques et aux résultats en temps réel.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: Andrey Rublev en direct : ATP Paris Tennis en live streamATP1000 | Pariisi | Puolivälierät

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »

LEQUIPE: Novak Djokovic après sa victoire demi-finale face à Andrey Rublev au Rolex Paris Masters : « C'était une in...Novak Djokovic a dû sortir le grand jeu pour battre Andrey Rublev, ce samedi, et se qualifier pour la finale du Rolex Paris Masters.

La source: lequipe | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: Novak Djokovic se débarrasse d'Andrey Rublev (5-7, 7-6, 7-5) et se qualifie pour la finaleMené une manche à rien et mal en point, Novak Djokovic est finalement parvenu à l'emporter en trois sets face à Andrey Rublev ce samedi.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Masters 1000 de Paris-Bercy. Novak Djokovic s’en sort face à Andrey Rublev et rallie la finaleBousculé pendant trois sets par Andrey Rublev, ce samedi 4 novembre, Novak Djokovic s’en est sorti et a validé son ticket pour la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy (5-7, 7-6 [3], 7-5). Il retrouvera le Bulgare Grigor Dimitrov, ce dimanche.

La source: OuestFrance | Lire la suite »