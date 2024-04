DJI Avata : un drone avec casque FPV en promotion

Si la plupart des drones présents sur le marché fonctionnent avec un simple smartphone et une manette, d’autres, plus rares, s’accompagnent d’un élément qui maximise l’immersion : un casque FPV (pour First Person View). Ce dernier offre la possibilité à son utilisateur de voir ce que filme le drone. Une expérience unique, que vous pourrez par exemple vivre avec le DJI Avata. Actuellement présent dans un bundle complet , ce drone bénéficie actuellement d’une réduction de 35 %.

Ce qu’il faut savoir sur le DJI Avata • Un drone compact • Capable de filmer en 4K à 60 ips • Un casque FPV Goggles Integra pratique Initialement proposé à 1 269 euros, le DJI Avata avec bundle Explorer (casque Goggles Integra + RC Motion 2) est désormais affiché à 829 euros Amazon. On le trouve au même prix chez Dart

DJI Avata Drone Casque FPV Expérience Immersive Réduction Bundle Complet Casque Goggles Integra Télécommande RC Motion 2

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.



Frandroid

