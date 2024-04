Dix personnes arrêtées dans le Finistère pour trafic de stupéfiants

Tout est parti d’un vol de véhicule. L'enquête a mené les gendarmes à saisir 23 grammes de cocaïne et un caillou de crack en début d’année dans le Finistère. Après plusieurs semaines d’investigation, les enquêteurs ont réussi à mettre au jour un vaste trafic de stupéfiants entre Quimper et Douarnenez, a-t-on appris auprès du groupement de gendarmerie départementale du Finistère.

Mardi 26 mars, une opération judiciaire mobilisant 65 militaires de la compagnie de Quimper ainsi que des équipes cynophiles de la police et de la gendarmerie maritime a permis l’interpellation de dix individus dans quatre communes du Finistère. Cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy… Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi 370 grammes d’héroïne, 365 grammes de résine de cannabis, 117 grammes de branche de cannabis, 80 grammes de cocaïne, de l’ecstasy, de l’herbe, un caillou de crack et plus de 7.300 euros en liquid

