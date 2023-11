Dix journées de la vie de Van Gogh: 20 mai 1890, la fureur de peindre

Peindre, pour Vincent, est un perpétuel gisement de révolte. Son état de grâce permanent transforme instants fanés en instantanés. Sa peinture jamais à bout de souffle garde tant de choses à nous dire. La verve étourdissante de cet artisan étoilé, tantôt exalté, chaleureux, volubile, tantôt découragé, ombrageux, pantelant, dépressif, met d'emblée à genoux la peinture séculaire.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TELELOISIRS: Dix pour cent , épisodes, acteurs, diffusions TV, replay...L'agence artistique ASK dispose d'un beau portefeuille d'acteurs dont elle gère les carrières. La mort brutale de son président-fondateur change la donne entre ses quatre principaux collaborateurs, Mathias, l'ambitieux, Andréa, cinéphile flamboyante, Arlette, la vétérante, et Gabriel, l'affectif.

La source: TeleLoisirs | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Dix ans de réclusion criminelle pour l'ami du djihadiste de l'OpéraAbdoul-Hakim Anaiev, ami du djihadiste qui a tué un passant près de l'Opéra en 2018, a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises spéciale de Paris. Il est jugé coupable de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes.

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Un homme condamné à dix ans de prison pour terrorismeCe mardi 31 octobre 2023, cet homme âgé de 26 ans, accusé de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes, a été condamné à dix années de réclusion criminelle, assorties d’une période de sûreté des deux tiers.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : dix conseils pour protéger son jardin des vents violentsDes rafales pouvant atteindre jusqu’à 170 km/h : le passage de la tempête Ciaran risque de faire des dégâts dans l’ouest de la France. Pour protéger au mieux votre jardin ou votre potager, voici dix conseils à mettre en pratique avant son arrivée.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Le Livret d’épargne populaire (LEP) franchit la barre historique des dix millions de détenteursPorté par un taux très alléchant de 6 %, ce livret réservé aux ménages modestes attire de plus en plus de monde

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Attentat à Paris: dix ans de prison pour l’ami d’un jihadisteUn Franco-russe, Abdoul-Hakim Anaiev, ami d’un jihadiste qui a tué en 2018 un passant à Paris, a été condamné à dix ans de prison assortis d’une période de sûreté des deux tiers, a annoncé mardi la cour d’assises spéciale de Paris.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕