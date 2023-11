Dix ans après la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, six personnalités leur rendent hommage

Les chefs d’État de la SADC discutent de la nouvelle force militaire attendue à l'est de la RDCRDC: l'Inspection générale des finances dénonce des malversations financières à la GécaminesAssassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon: dix ans après, des certitudes et des doutesMadagascar: l’ONG Transparency International dénonce des dépenses de campagne faramineuses

RFI: Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon: dix ans après, des certitudes et des doutesCela fait dix ans, ce jeudi, que nos collègues de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés à Kidal, dans le nord du Mali. Ils étaient en reportage lorsqu’un commando d’al-Qaïda au Maghreb islamique les a enlevés avant de les exécuter, moins d’une heure plus tard, aux portes de la ville.

RFI: En hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon: «Journalisme en Afrique, la rançon du métier»Les lauréats des neuf premières éditions de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon se réunissent ce mercredi 1er novembre à Abidjan, à la veille de la cérémonie durant laquelle les noms des lauréats de la 10e édition seront révélés.

LIBE: Dix ans après, l’enquête sur l’assassinat des journalistes de RFI à Kidal piétineLa suspension de la coopération judiciaire entre la France et le Mali, sur fond de bras de fer diplomatique entre les deux pays, entrave les investigations sur le meurtre de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, commis le 2 novembre 2013.

