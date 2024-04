Divulgation des risques dans la négociation d'instruments financiers et de crypto-monnaies

Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Polluants éternels : les députés interdisent les PFAS dans les vêtements et les cosmétiquesLa proposition de loi du député (EELV) bordelais Nicolas Thierry a été adoptée par l’Assemblée ce 4 avril. Si le Sénat suit, les polluants éternels seront interdits en 2026 dans les vêtements, les cosmétiques et le fart pour les skis.

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Sophie Binet appelle à 'négocier maintenant pour que les JO soient une grande fête'La responsable de la CGT a rappelé la nécessité de 'sécuriser' la situation de centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs pour cet été.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Voici les destinations à l'étranger les plus prisées des Lillois pour les vacances de PâquesQuels pays et villes les Lillois qui ont prévu de voyager ont-ils plébiscité pour les vacances de Pâques ? Skycanner a fourni les classements des destinations les plus prisées !

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Les entreprises d’insertion et les producteurs bio locaux privilégiés pour les achats de la cantineLes entreprises d’insertion Pain et partage, les Marmites solidaires et les producteurs bio locaux ont été privilégiés pour les achats, financés par l’État à hauteur de 1,30 euro par enfant et par petit-déjeuner.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »