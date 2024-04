Distribution d'eau pendant une vague de chaleur à Jacobabad en 2022

Distribution d’eau dans la ville de Jacobabad au cours d’une vague de chaleur en 2022. La ville pakistanaise est considérée comme l’une des plus chaudes du monde.Grâce à une vaste analyse mondiale des vagues de chaleur, Wei Zhang et ses collègues de l’université d’État de l’Utah, aux États-Unis, démontrent que ces épisodes de très forte chaleur sont plus longs aujourd’hui qu’à la fin des années 1970.

L’originalité de cette étude, est qu’elle s’est intéressée à la façon dont les vagues de chaleur se déplacent (Sur quelle distance ? À quelle vitesse ? Dans quelle direction ?) au fil du temps. On apprend non seulement que ces phénomènes durent plus longtemps, mais aussi qu’ils sont plus nombreux et qu’ils se déplacent plus lentement.“En général, plus la population est exposée à une longue vague de chaleur, plus les taux d’hospitalisation et de décès augmentent”,Les ouragans se déplacent aussi plus lentement qu’auparavant, indique le chercheur à l’hebdomadaire britanniqu

