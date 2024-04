Disque dur Seagate de 2 To pour PS5 avec 33% de remise sur Amazon

Vous manquez d’espace sur votre console PS5 ? Seagate a la solution pour vous et Amazon vous l’offre avec 33 % de remise. Le disque dur de 2 To Seagate est la solution pour augmenter les capacités de stockage de votre PS5. Il se branche directement à la console et vous permet de déplacer vos jeux ou de les télécharger directement sur le disque.

Vous obtenez 2 To de mémoire supplémentaire, ce qui vous permet de diversifier votre bibliothèque de jeux, de mettre à jour les contenus les plus gourmands et de tester de nouveaux jeux sans vous restreindre. Cet accessoire est également compatible sur la PS4. Obtenez le disque dur Seagate pour PS5 à 98,99 euros au lieu de 134,99 euros chez Amazon. Il vous permet de télécharger plus de 100 jeux supplémentaires pour encore plus vous amuser !Ce disque Seagate est l’accessoire qu’il faut à votre console PS5. Ce sera également un cadeau parfait pour un joueur qui se plaint toujours de manquer d’espace pour ses jeux et ses mises à jou

