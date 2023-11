Disparition mystérieuse lors d'une retraite de yoga

Dans un coin pittoresque et paisible, idéal pour la relaxation et la quête spirituelle, un événement troublant vient perturber la quiétude habituelle. Une femme, venue comme beaucoup d'autres pour une retraite de yoga, s'est évanouie dans la nature, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Ce qui devait être une expérience de ressourcement et de connexion intérieure s'est transformé en une énigme complexe pour les enquêteurs, comme l'explique The Mirror.

La disparition a eu lieu dans un cadre qui prône la paix et l'harmonie, rendant le mystère encore plus profond. Les autres participants, plutôt que de partager l'angoisse et la préoccupation attendues, ont affiché une attitude étrangement détachée, voire énigmatique, suscitant ainsi des interrogations supplémentaires. Les autorités, confrontées à ce mur de silence et d'indifférence, se retrouvent désemparées dans leurs efforts pour démêler cette affaire

:

LİLLE_ACTU: Morbihan : elle ouvre une boutique de bijoux dans une ancienne école de villageEmilie Tillier a créé sa boutique Ojigi à Guégon (Morbihan), où elle vend bijoux et textiles tout droit venus d'Inde, dans l'ancienne école du village de Trégranteur.

La source: Lille_actu | Lire la suite »

VANİTYFAİRFR: La règle des 60 secondes est-elle la solution ultime pour avoir une peau parfaite ?Selon ce dermatologue, se laver le visage pendant une minute serait LA solution pour avoir une peau sans imperfection.

La source: VanityFairFR | Lire la suite »

CLOSERFR: Amandine Pellissard : “Ça fait bizarre”, elle annonce une nouvelle de taille concernant sa fille MaénaActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite »

LOBS: Islande: une ville menacée de destruction par une éruption volcaniqueVue aérienne de la station thermale géothermique Blue Lagoon près de Grindavik, à environ 40 kilomètres à l'ouest de Reykjavik, en Islande, le 20 mars 2021

La source: lobs | Lire la suite »

LACROİX: Islande: une ville menacée de destruction par une éruption volcaniqueUne ville islandaise abritant quelque 4.000 habitants, près de la capitale Reykjavik, risque d'être gravement endommagée par un volcan dont l'éruption est prévue d'ici quelques heures ou quelques jours, ont indiqué samedi des experts.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LAPROVENCE: Grève à Météo-France lundi contre une nouvelle organisation et une baisse des effectifs'C'est une grève symbolique sur une journée : on cible la journée où il y a une bascule dans une nouvelle organisation, qui est prévue lundi 13 (novembre)', a déclaré ce dimanche François Giroux, représentant du personnel CGT.

La source: laprovence | Lire la suite »