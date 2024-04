L’écrivaine Anne Plantagenet sort ce vendredi 5 avril « Disparition inquiétante d’une femme de 56 ans » aux Éditions du Seuil. L’histoire de sa rencontre avec la Lot-et-garonnaise Letizia Storti, ouvrière chez Upsa, figurante dans les films de Stéphane Brizé, décédée quelques mois après une tentative de suicide dans son entrepriseUn jour, Stéphanie Brizé (1) m’appelle pour me dire que Letizia est introuvable.

Je regarde sur Internet et je vois ce titre de presse : « Disparition inquiétante d’une femme de 56 ans ». J’ai ressenti un choc extrêmement violent. En plus de l’incertitude, quelque chose m’a profondément heurtée. Cet anonymat, ce prénom indéfini. Je me suis dit : ce n’est pas seulement une femme de 56 ans, je la connais, je sais des choses d’elle, de son histoire, de sa tentative de suicide un an auparavant. Je trouvais violent qu’elle soit réduite à ça, en une ligne ou deux, sachant que dès le lendemain, on serait passé à autre chos

