Disparition inquiétante d'un couple français à Madère

Ils n’ont plus donné signe de vie depuis presque trois semaines. Véronique et Laurent Blond, 56 et 58 ans, se sont volatilisés le 16 mars dernier alors qu’ils passaient leurs vacances dans le nord de l’île portugaise de Madère . Selon leur fille Johanna, le couple originaire de Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne) serait parti vers 14h30 pour une promenade digestive. Quelques heures plus tard, la jeune femme s’est étonnée de ne pas les voir rentrer et a signalé leur disparition.

Depuis, des fouilles de grandes ampleurs sont menées près du lieu de la disparition, notamment sur la portion de route entre Sao Vicente et Ponta Delgada susceptible d’avoir été empruntée par les deux quinquagénaires. Ce mercredi 3 avril, les recherches se sont concentrées sur des chemins très escarpés, en flanc de montagne, où ceux-ci pourraient avoir fait une chut

Disparition Couple Français Madère Recherches Chute

