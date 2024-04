Disparition inquiétante d'un adolescent à La Ferté-Gaucher

Ne le voyant pas revenir, sa mère a contacté un de ses amis le soir de sa disparition le 24 mars qui l’a informé que Yanis ne dormait pas chez lui. Elle a alors décidé le lendemain d’alerter la gendarmerie la plus proche. Yanis a quitté le domicile familial de La Ferté-Gaucher le 24 mars sur les coups de 11 heures. Il devait se rendre en bus à la Foire aux fromages et aux vins de Coulommiers pour retrouver des amis.

"J’espère qu’il n’a pas fait de mauvaise rencontre" Le lendemain vers midi, la mère de l’adolescent a reçu deux SMS de son fils. L’un qui disait "Maman, je t’aime. Ne t’inquiète pas mais je ne peux pas rentrer avant un mois" et un second précisant qu’il "devait enlever la puce de son téléphone". Ce jour-là, le téléphone de l’adolescent a borné pour la dernière fois à Savigny-le-Temple, non loin de la voie de chemin de fe

