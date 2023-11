Disparition d’Emile, 2 ans, au Vernet : le boucher du village voisin bat en brèche une rumeur mesquine et tenace

Où est passé Émile ? Le petit garçon, âgé de 2 ans et demi, est introuvable depuis le samedi 8 juillet 2023. C’est dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence qu’il a été aperçu pour la dernière fois. Une disparition qui inquiète de plus en plus puisque, malgré de nombreuses recherches, aucun élément n’a permis d’en apprendre davantage.

C’est un véritable calvaire que vivent Marie et Colomban, les parents d’Emile. Depuis le 8 juillet dernier, ils espèrent découvrir le moindre indice expliquant ce qui est arrivé à leur petit garçon. Nos confrères de Valeurs actuelles ont expliqué que, malgré le temps qui passe, la mère d’Émile aurait toujours "espoir de retrouver un jour son enfant" .

Disparition d'Emile : ces trois pistes évoquées par les enquêteurs Mais où est passé Emile ? Depuis le premier jour de sa disparition, ce sont plusieurs pistes qui ont été étudiées, en vain. Selon les informations de Valeurs actuelles, il y a trois endroits qui intéressent particulièrement les enquêteurs.

