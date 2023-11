Direct. Tempête Ciaran : vent, inondations, dégâts... Suivez la situation dans le Morbihan

Que retenir de la journée du 1er novembre ?Des rafales très puissantesDès 19 h, les premiers coups de vent ont été enregistrés. À 20 h, Météo Bretagne faisait état d'une rafale de plus de 130 km/h au Talus à Belle-Ile-en-Mer dès 20 h 30. https://twitter.

