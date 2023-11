DIRECT. Tempête Ciaran en Finistère : deux blessés et 57 interventions pour des chutes d’arbres

Claire, 42 ans, se rend à son travail : « Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit, j'avais l'impression que ça soufflait dans l'appartement. » Pressée, elle prend tout de même le temps de faire quelques photos: « J'espère que ça s'arrête aux branches niveau dégâts », souffle telle avant de reprendre son chemin.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Tempête Ciarán: un blessé léger dans le Finistère après la chute d'un arbreVIDÉO - La tempête Ciaran frappe la France dès ce mercredi soir. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche doivent passer en vigilance rouge à partir de minuit, avec des rafales à plus de 170km/h attendues sur les caps exposés.

OUESTFRANCE: Des rafales de vent exceptionnelles et des records battus en Finistère, lors de la tempête CiaranLe Finistère est durement touché par la tempête Ciaran, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023. Des rafales de vent très puissantes sont enregistrées dans le département. Des records sont battus, notamment à Brest et Quimper.

BFMTV: La tempête Ciarán monte en puissance dans le FinistèreVIDÉO - La tempête Ciaran frappe la France dès ce mercredi soir. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche doivent passer en vigilance rouge à partir de minuit, avec des rafales à plus de 170km/h attendues sur les caps exposés.

BFMTV: Tempête Ciaran: plusieurs records absolus de vent battus dans le FinistèreDes records vieux de plusieurs décennies ont été battus dans le département breton dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que les rafales de vent continuent de balayer l'ouest du pays.

BFMTV: Tempête Ciaran: des rafales à plus de 190km/h, le Finistère repasse en vigilance orangeLa tempête Ciaran a commencé à s'abattre sur l'ouest de la France où trois départements sont toujours placés en vigilance rouge aux vents violents. Rafales à plus de 190km/h, montée du niveau de la mer, centaines d'interventions des pompiers... La nuit a été très agitée et la vigilance est toujours...

BFMTV: Tempête Ciaran: une rafale de vent à 207 km/h enregistrée dans le FinistèreVIDÉO - La tempête Ciaran a commencé à souffler sur l'ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi, des rafales à plus de 200km/h ont été enregistrées dans le Finistère aux alentours de 4 heures du matin.

