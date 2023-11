DIRECT. Tempête Ciaran : des vents jusqu'à 150 km/h en Ille-et-Vilaine mais pas de dégâts majeurs

Comme annoncé par la SNCF hier, aucun train ne circule en Ille-et-Vilaine ce jeudi et jusqu'à demain, comme dans le reste de la région, par mesure de précaution. Seuls quelques trains vers Paris et des cars vers la Bretagne circulent. Résultat, la gare de Rennes est anormalement déserte ce matin.

