DIRECT. Tempête Ciaran : des rafales à près de 200 km / h en Bretagne, premiers dégâts en Normandie

Les aéroports de Brest et Quimper, notamment, «ne seront pas en service entre la fin d’après-midi et au moins la matinée», a-t-il ajouté. Pour les trains, la circulation des TER en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Centre Val de Loire sera interrompue de mercredi soir à vendredi matin. Quant aux TGV, si 90% d’entre eux devraient circuler, la circulation sera interrompue sur les axes Paris-Le Mans et Paris-Nantes.

