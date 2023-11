DIRECT. Tempête Ciaran : coupures d’électricité, arbres couchés… La Loire-Atlantique pas épargnée

A 7h, les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, renforcés par leurs collègues du Centre-Val-de-Loire, ont déjà réalisé 127 interventions en lien avec la tempête Ciaran, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023. Ils ont reçu 1168 appels. A 7h ce jeudi, il n’y aurait pas de victime, sauf un blessé dans un accident de moto.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: « Ce sera un sacré coup de vent » : la tempête Ciaran va également balayer la Loire-AtlantiqueDes rafales pouvant dépasser les 130 km/h sont attendues sur le littoral de Loire-Atlantique, qui ne sera pas épargné par la tempête Ciaran dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023. Dans les terres, le vent dépassera aussi les 100 km/h.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : chutes d’arbres et inondations sont à craindre en Loire-AtlantiqueLes prévisions de Météo France se précisent à mesure que la tempête Ciaran se rapproche. Elle devrait frapper la Loire-Atlantique mercredi 1er novembre vers 21h avec des rafales jusqu’à 150 km/h localement sur la côte.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : chutes d’arbres et inondations sont à craindre en Loire-AtlantiquePour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Comment les villes de Loire-Atlantique se préparent à affronter la tempête CiaranLa tempête Ciaran va frapper la France, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. En Loire-Atlantique, les villes du littoral, de la presqu’île de Guérande jusqu’à Pornic, mais aussi des terres, comme Nantes, se préparent.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : la Loire-Atlantique déjà en vigilance jaune 'pluie - inondationPluie, inondations, rafales pouvant atteindre jusqu'à 130 km/h... Face aux risques causés par la tempête Ciaran, le préfet de Loire-Atlantique appelle 'à la plus grande vigilance'

La source: actufr | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Cellule de crise à Nantes, pompiers en renfort en Loire-Atlantique : le point avant la tempêtePour l’heure, le département de la Loire-Atlantique est placé en vigilance jaune « pluie-inondations » et « vents violents ». Il est néanmoins très probable que le territoire bascule en vigilance orange « vents violents » et « vagues submersion » dans la soirée de ce mercredi 1er novembre et ce, durant toute la nuit.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕