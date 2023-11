Direct. Tempête Ciarán : vents violents, coupures d'électricité... la situation en direct dans l'Oise

La tempête Ciarán qui s'est abattue, cette nuit, sur une partie de la France et en particulier le nord Ouest provoque des rafales de vent jusqu’à 100 km/h sur le quart Nord-Ouest du département, et jusqu’à 90 km/h sur le reste de l’Oise, indique la préfecture.

300 sapeurs-pompiers, 118 gendarmes et 60 policiers sont mobilisés sur l’ensemble du département, ce jeudi. Des renforts peuvent être déployés si besoin. 'Les bénévoles des associations agréés de sécurité civile (Croix Blanche de l'Oise et Protection civile de l'Oise) sont prêts à intervenir en appui des services d'intervention et de secours', annonce la préfecture.Chutes d'arbre, coupures d'électricité, circulation... Actu Oise vous propose de suivre la situation en direct. Bilan à 7h.

Dix interventions sont en cours pour des chutes d’arbre sur les voies de circulation et des chutes d’arbre sur les fils électriques. Un accident de la circulation a eu lieu à Monchy-Saint-Eloi, avec un véhicule ayant percuté un arbre tombé sur la chaussée. Une personne blessée (urgence relative) a été évacuée vers le Centre hospitalier de Creil.

A la gare de SNCF de Longueil-Sainte-Marie, des arbres sont tombés sur les caténaires. Pour rappel, aucun train ne circule des Hauts-de-France, ce jeudi 2 novembre.La vitesse maximale autorisée sur le réseau autoroutier et le réseau routier national des-Hauts-de-France est abaissée à 110 km/h pour les véhicules légers et à 80 km/h pour les poids lourds ce jeudi jusqu'à 20h.

