DIRECT. La tempête Ciaran traverse actuellement le Calvados : les rafales causent des dégâts

La vigilance orange pour vagues submersion a également été déclenchée pour une partie des côtes du département (d’Arromanches à Honfleur), et est effective de 10 h à 17 h.

BFMTV: Calvados: les réservistes mobilisés jeudi lors du passage de la tempête CiaranVIDÉO - La tempête Ciaran touche la Normandie le jeudi 2 novembre. Pour se préparer, les gendarmes du Calvados renforcent leurs unités en faisant appel à leurs réservistes.

BFMTV: Tempête Ciaran: la gendarmerie du Calvados fait appel à ses réservistesCes femmes et hommes s'attacheront à répondre aux demandes des administrés. La gendarmerie du Calvados se prépare à des coupures de courant voire à des inondations.

BFMTV: Pourquoi la tempête Ciaran est-elle qualifiée de potentielle 'bombe météorologique'?Vents violents, fortes pluies... La tempête Ciaran menace l’ouest de la France. Cette dépression, attendue à partir de mercredi, est qualifiée de potentielle “bombe météorologique” par les spécialistes. Pourquoi ce terme? Que signifie-t-il? On pose la question à Loïc Rivières, journaliste météo et climat à BFMTV.

BFMTV: Suivez en direct la conférence de presse de Météo France sur la tempête CiaranVIDÉO - Météo France tient une conférence de presse sur la tempête Ciaran qui doit frapper l'ouest de la France à partir de mercredi soir.

CLOSERFR: Tempête Ciarán : la 'tempête du siècle' va-t-elle toucher votre département ?Actu et exclus People

BFMTV: Pourquoi la tempêté Ciarán est-elle comparable aux tempêtes Lothar et Martin de 1999?VIDÉO - Trois départements en vigilance rouge vents jeudi, 17 classés orange au total: un gros quart nord-ouest de la France se prépare à affronter à partir de mercredi soir la 'très forte tempête automnale' Ciarán, avec des rafales pouvant atteindre 170 km/h associées à de fortes pluies. Certains...

