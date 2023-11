DIRECT. Inondations: des écoles fermées, des maires inquiets, il va encore pleuvoir ce soir

DIRECT.

SUDOUEST: Gironde : le département en vigilance orange crues, des inondations possibles dans le nordLa préfecture de la Gironde alerte sur de possibles débordements de la Dronne et de l’Isle

La source: sudouest | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations : une quinzaine de communes audomaroises touchées par des cruesDepuis hier soir, un nouvel épisode de fortes précipitations touche le Pas-de-Calais. Trois cours d’eau de l’Audomarois sont placés en vigilance orange crue. On attend des débordements «importants à exceptionnels».

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Crues «importantes à exceptionnelles» et «pluie-inondation» : le Pas-de-Calais en vigilance orangeMétéo-France indique ce lundi que des crues «importantes à exceptionnelles» pourraient survenir dans le Pas-de-Calais, et a placé en orange la Liane, la Hem et l’Aa.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

ACTUFR: Le Pas-de-Calais touché par d'importantes inondations, de nombreuses routes coupéesDésolation ce lundi 6 novembre 2023 dans le Pas-de-Calais où de très nombreuses communes sont touchées par les inondations. Des routes sont également coupées. Le point.

La source: actufr | Lire la suite »

LAPROVENCE: Tempête Domingos : 12 départements en vigilance orange crues et vagues, des coupures d'électricité signaléesDimanche matin, Météo-France a mis fin aux dernières vigilances orange pour 'vent' et 'pluie-inondation'.

La source: laprovence | Lire la suite »

EUROPE1: Tempête Domingos : 12 départements placés en vigilance orange crues et vagues-submersionDeux jours après Ciaran, une nouvelle tempête baptisée Domingos a fait irruption samedi sur la France. 12 départements restent en vigilance orange crues et vigilance orange vagues-submersion. En revanche, plus aucun département n'est en vigilance pour vents violents.

La source: Europe1 | Lire la suite »