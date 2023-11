Direct. DIRECT. Tempête Ciaran : la situation à Caen et autour ce jeudi matin, des rafales à 120 km/h

À titre préventif, le viaduc de Calix, sur le périphérique nord de Caen, a été fermé dès mercredi soir (21h). 5h54. Pour signaler par téléphone un danger sur le réseau électrique, un seul numéro > le 09 72 67 50 14.5h52. Météo France a placé le département du Calvados en vigilance orange pour cette journée de jeudi, 'vent violent et vague-submersion' jusqu'à la fin de la journée.

