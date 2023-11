Digne-les-Bains: en immersion avec les cadets de la gendarmerie

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

Sport, bonne humeur et déguisements : la Corrida de Mers-les-Bains est de retourLa Corrida de Mers-les-Bains est de retour pour une 5e édition le samedi 9 décembre 2023. L'évènement est organisé par le COB Athlétisme en collaboration avec la municipalité. Ambiance festive et familiale garantie avec des participants déguisés. Plusieurs épreuves sportives seront proposées, y compris une marche de 4 km pour tous. Les enfants auront également leur propre course. Quelques nouveautés sont prévues cette année, notamment un changement de lieu de départ. Lire la suite ⮕

Accident de la route à Gréoux-les-BainsUn accident de la route s'est produit ce dimanche 29 octobre, à midi, à Gréoux-les-Bains. Un véhicule léger a, seul, fait une sortie de route. Il a percuté un véhicule utilitaire garé contre un trottoir, avant de finir contre un hôtel. L'intervention des secours a nécessité quatre véhicules et neuf pompiers du 04, dont un spécialiste en sauvetage déblaiement. Les gendarmes et l'adjoint au maire étaient également présent sur les lieux. Lire la suite ⮕

« Des numéros rarissimes » : le Cirque Infernal, un spectacle digne des années 1930 à BordeauxLe Cirque Infernal propose jusqu’au 12 novembre, en face de Darwin, sur la rive droite, plusieurs représentations de son nouveau spectacle « Les Freaks », qui reprend les codes des sideshow d’époque. Les artistes proposent des numéros issus des sideshow d’antan, reprenant les codes visuels traditionnels des années 1930 dans les costumes, les maquillages et les personnages. Lire la suite ⮕

Alpes-de-Haute-Provence: un véhicule finit sa course dans un hôtelVIDÉO - Une voiture a percuté un hôtel après une sortie de route à Gréoux-les-Bains dimanche. Lire la suite ⮕

Météo Alpes du Sud: éclaircies et nuages ce vendrediCe vendredi, le temps sera variable dans les Alpes du Sud avec des éclaircies et des nuages. Les températures atteindront jusqu'à 16°C à Gap et 18°C à Digne-les-Bains. Lire la suite ⮕

Le projet 'Entr'raid et montagne' : une aventure culturelle et sportiveLe projet 'Entr'raid et montagne' a réuni la jeunesse, la culture et le patrimoine lors d'un séjour dans les Alpes-de-Haute-Provence. Grâce aux soutiens de nombreux partenaires locaux, ce projet ambitieux a pu voir le jour. Pendant deux semaines, un groupe de 14 adolescents a parcouru à pied, à vélo, en rafting et en parapente le trajet entre Digne-les-Bains et le col de Larche pour traverser la frontière italienne. Lire la suite ⮕