Difficultés pour un agriculteur en France

En France , lorsqu'on n'est pas « fils de », on a moins d'opportunités. À ce qu'il semble. Youri Beltcheff voudrait s'établir agriculteur, mais il a toutes les peines du monde à acquérir des terres. Cet habitant de Noards, près de Pont-Audemer dans l'Eure n'est pas issu du milieu. Son père, Yvan, était dépanneur. Il ne peut donc compter sur un héritage, sur une transmission d'entreprise.

La Safer, incontournableIl doit faire avec l'arbitrage de la Safer (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural), seule compétente pour déterminer quel exploitant peut reprendre une terre agricole mise en vente. Cet établissement public évalue la cohérence des projets d'achat, sélectionnés en fonction de l'intérêt général et des politiques publiques. Tous les jours, Youri consulte le site internet qui recense les ventes de terre agricole. « La vie n'a pas l'air très chère dans l'Orne », fait-il remarquer. Il ne s'interdit pas de penser aux départements voisins et même jusque dans la Manch

