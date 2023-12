Difficultés financières pour Île-de-France-Mobilités

Île-de-France-Mobilités (IDFM) gère le troisième réseau de transports en commun le plus dense du monde, et les travaux nécessaires à son bon fonctionnement coûtent cher. Sa structure financière ne lui permet pas de faire face aux investissements indispensables pour assurer dès l’an prochain les nouveaux prolongements de lignes de métro, l’exploitation du nouveau réseau du Grand Paris Express et l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

La crise du Covid-19 n’a certes pas arrangé l’équilibre financier d’IDFM, mais cette trajectoire déficitaire était prévisible. Depuis plusieurs années, la gauche alertait Valérie Pécresse, davantage préoccupée par son destin « national » que par l’amélioration des transports du quotidien, sur le mur budgétaire qui se profilait au fur et à mesure que s’accroissait le réseau francilien.Un protocole financier injuste et injustifiéPour faire face à cette situation, la présidente de la région Île-de-France a été contrainte de négocier un protocole financier de dernière minute avec Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transport





Bastien Chalureau, joueur du XV de France, fait face à des difficultés sportives et judiciairesQuart de finaliste du Mondial 2023 avec le XV de France, Bastien Chalureau a depuis retrouvé le quotidien du Top 14 à Montpellier. De retour à la compétition lors des défaites contre l’UBB (26-13) et Clermont (17-20), le deuxième ligne international (7 sélections) n’a pas réussi a aider son club à gagner un deuxième match cette saison. Des difficultés sportives avec le MHR qui s’accompagnent d’un extra-sportif compliqué, alors que s’ouvre ce mardi son procès en appel à Toulouse. Presque quatre ans après une bagarre alcoolisée, et environ trois ans après une condamnation en première instance, Bastien Chalureau fera encore face à la justice pour tenter d’échapper à une peine qui pourrait nuire à sa carrière. Et notamment chez les Bleus où il risquerait de connaître le même destin que Mohamed Haouas, écarté après sa condamnation pour violences conjugales au mois de mai. Chalureau accusé d’injures racistes pendant une bagarre Les déboires judiciaires de Bastien Chalureau ont commencé en janvier 2020 après une soirée trop arrosée dans une boîte de nuit de Toulouse

L'Île-de-France lance ses rames de RER nouvelle générationLe RER Nouvelle Génération a été inauguré ce lundi sur la ligne E du réseau francilien. L’ensemble des rames du RER D et E doivent être remplacées d’ici 2028.

Projet de taxis volants en Île-de-France : les élus de gauche dénoncentLes élus de gauche de la région Île-de-France, accompagnés des maires d'Ivry-sur-Seine, du Kremlin-Bicêtre, de Gentilly et de Malakoff, ont publié un communiqué pour dénoncer le projet de taxis volants survolant une partie de la petite couronne, l'année prochaine.

Transports en Ile-de-France : les perturbations du week-end des 18 et 19 novembreFermetures en série sur le RER C, dessertes modifiées sur le RER E et métros à l’arrêt dimanche matin sur la ligne 4 et samedi et dimanche sur la 14… Les perturbations liées aux travaux de maintenance ou de modernisation sont encore nombreuses ce week-end.

Les “gilets jaunes” et leur place dans l’histoire des révoltes populairesIl y a cinq ans, les “gilets jaunes” bousculaient la France. Quelle place ce mouvement laissera-t-il dans l’histoire des révoltes populaires ? Une place importante, car ce mouvement était inédit, mêlant différentes catégories sociales, différentes sensibilités, déterminées à faire entendre leur voix et mobilisant en dehors des canaux syndicaux ou politiques habituels. Il témoigne des difficultés ou limites du dialogue et de la démocratie en France. Comment analysez-vous le mal-être de cette France périphérique, des ronds-points, qui a ébranlé le pouvoir ? C’est effectivement une France des petits bourgs, une France rurale, une France plutôt périphérique qui a manifesté jusqu’au cœur des grandes villes. Elle exprimait le sentiment d’être oubliée, ou trop pressurée, par les politiques publiques qui ne prennent pas suffisamment en considération les difficultés de toute nature, et déjà de transport ou du coût de la vie

Le seul laboratoire de surveillance de la faune sauvage d'Île-de-France menacé de fermetureLe seul laboratoire de surveillance de la faune sauvage d'Île-de-France menacé de fermeture alors qu'il est en première ligne pour détecter le début d'une épidémie d'origine animale. Explications d'actufrparis ⤵️

