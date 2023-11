Difficultés économiques pour la Cooperl, principal acteur du porc français

Les derniers bilans comptables de la Cooperl montrent que le principal acteur du porc français traverse des difficultés économiques. Selon les éleveurs et les experts, cette situation est l’aboutissement de deux décennies d’investissements dans des activités de plus en plus éloignées de la production agricole.

Les jambons des marques Brocéliande, Madrange, mais aussi des marques de distributeurs pour les enseignes Carrefour, Casino, ou Lidl, la Cooperl est incontournable au rayon charcuterie des supermarchés français. Peu de consommateurs savent que cette coopérative bretonne, dont le logo apparaît si discrètement derrière les emballages, a été créée en 1964 par vingt-cinq éleveurs et a atteint en cinquante ans la taille d’un groupe coté au CAC 40. Et près de 8 000 salarié·es, la Cooperl contrôle ou participe à 83 sociétés. Une dizaine se trouvent à l’étranger, de la Chine aux États-Unis, en passant par la Russie, le Vietnam, la Côte d’Ivoire, les Pays-Bas, la Suisse, ou le Canad





Mediapart » / 🏆 81. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine - 🏆 72. / 22,5 Lire la suite »

Marco Bezzecchi ne baisse pas les bras malgré les difficultésMalgré les tuiles qui pleuvent sur son casque ces derniers mois, Marco Bezzecchi, pilote de l'équipe Mooney VR46, ne se décourage pas.

La source: lequipe - 🏆 62. / 22,5 Lire la suite »

Dans les Deux-Sèvres, les agriculteurs confrontés aux difficultés des terres gorgées d’eauRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Ehpad : un an après le livre 'les Fossoyeurs', des règles plus strictes mais les difficultés demeurentSorti il y a un an, le livre 'Les Fossoyeurs' consacré aux malversations présumées du groupe Orpea et aux conditions de vie de ses résidents âgés faisait scandale. Qu'est-ce qui a changé dans les Ehpad depuis un an ?

La source: ladepeche31 - 🏆 79. / 21 Lire la suite »

Airbus compte livrer en 2023 les avions promis malgré les difficultés de fournisseursAirbus, qui a dégagé un bénéfice en forte hausse au troisième trimestre, maintient son objectif de livrer 720 avions commerciaux sur l’année en dépit de difficultés persistantes au sein de sa chaîne de fournisseurs.

La source: Mediapart - 🏆 81. / 20,16 Lire la suite »

Malgré les difficultés, les Français toujours intéressés par l’immobilierL’immobilier, un placement économique toujours intéressant : c’est le constat du tout dernier baromètre « Les Français et l’immobilier ».

La source: lavoixdunord - 🏆 74. / 22,5 Lire la suite »