Difficulté de stationnement dans un centre commercial

Il est parfois dur de trouver une place de stationnement dans les centres commerciaux. Ça peut arriver que l’on mette trois quarts d’heure, voire une heure trente pendant les moments de forte affluence pour trouver une place. Un véritable casse-tête pour les quelque 600 employés que du centre commercial, dont 160 à Primark. Sans places de parking gratuites à leur disposition, on est constamment dans l’angoisse. Tous les soirs, on se demande si on va retrouver notre voiture.

On n’est pas focalisé sur notre travail, on change de place à chacune de nos pauses, c’est stressant. Pourtant, l’Avenue 83 dispose de deux zones de stationnement gratuites de presque 800 places, mais selon la CGT, leur accès aurait été refusé aux employés du centre. Et malheur à eux si les travailleurs osent s’y garer. Rien que sur la journée du 11 novembre, sept véhicules auraient été signalés par la sécurité du centre et mis en fourrière

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lamarsweb / 🏆 35. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L’application d’entraide Wantaid oriente les personnes en difficulté vers les associationsLancée ce 26 mars à Marseille, l'application Wantaid cherche à connecter les bénéficiaires des associations.

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

Lyon-Benfica : Cascarino en héroïne, Le Sommer en difficulté...les tops et les flopsL’Olympique Lyonnais féminin a obtenu son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à un match retour abouti et une victoire 4-1 face à Benfica ce mercredi soir.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

« Le record est battu » : les Foulées marmandaises séduisent les novices comme les sportifs confirmésLa troisième édition des Foulées marmandaises aura lieu dimanche 7 avril avec une fréquentation qui dépasse déjà les précédentes éditions. Et pour la première fois cette année, l’USMA proposera une marche de 10 km

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Oui, les chiens comprennent les mots comme les humains, une expérience l’a prouvéPour la première fois, une équipe a montré que les chiens savent qu’un mot représente un objet. Hormis les humains, c’est la seule espèce chez qui cela a pu être démontré.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »