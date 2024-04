Différend de voisinage à Flers : un homme comparaît pour harcèlement moral et blessures involontaires

Un différend de voisinage à Flers (Orne) a occupé le tribunal d'Argentan pendant plus de deux heures ce mardi 2 avril 2024. Un homme de 53 ans comparaissait pour harcèlement moral et blessures involontaires.Il lui est reproché d'avoir, entre le 1er novembre 2022 et le 17 janvier 2023, mené ses voisins dans 'une descente aux enfers' les obligeant à revendre leur appartement et à déménager.

Le nouveau voisin les oblige à déménagerIls ont retrouvé sur le pare-brise de leur voiture des excréments de chiens, des mégots de cigarette, la carrosserie a été rayée, leur chaudière volontairement mise en panne en plein hiver. En janvier 2023, il a même renversé, avec sa voiture, la femme de ce couple sans prendre le soin de s'arrêter.Il nie l'ensemble des faits et se positionne en victime alors que tout l'accable. Le jugement est mis en délibéré au mardi 16 avril prochain

