Didier Parakian, VRP de Marseille à l'Assemblée nationale

Propulsé député depuis la nomination de Sabrina Agresti-Roubache au ministère de la Ville en juillet dernier, Didier Parakian se pose en VRP de Marseille à l'Assemblée nationale. Rencontre. « Je viens de terminer une réunion avec le Top 20 », lâche Didier Parakian avec enthousiasme. Le député (Renaissance), qui siège au sein de la commission des Affaires étrangères, prépare un voyage économique en Arménie début février. « On m’a demandé comment on pouvait aider les Arméniens.

Pour ce qui est de l’humanitaire, on sait faire grâce aux associations. Par contre, l’économie, c’est la richesse, l’emploi et là, je leur ai dit qu'on avait besoin d’eux pour aller découvrir le marché, signer des contrats », explique Didier Parakian, dont les grands-parents rescapés du génocide arménien ont trouvé à Marseille une seconde maison. Cette ville dans laquelle il a grandi ne le quitte jamais et, chaque fois qu’il en a l’occasion, il en fait la promotion au Palais Bourbon auprès des autres parlementaires comme des membres du gouvernemen

:

MADEMARSEİLLE: Didier Parakian se taille un costume de VRP de Marseille à l’Assemblée nationalePropulsé député depuis la nomination de Sabrina Agresti-Roubache au ministère de la Ville en juillet dernier, Didier Parakian se pose en VRP

La source: MadeMarseille | Lire la suite »

CNEWS: «C'est un peu mon chouchou» : Didier Deschamps se confie sur sa relation avec Antoine GriezmannDidier Deschamps s’est exprimé ce dimanche sur sa relation avec Antoine Griezmann et l’importance qu’il a en équipe de France.

La source: CNEWS | Lire la suite »

LAPROVENCE: Football : Didier Deschamps défend le niveau de la Ligue 1En conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps s'est attardé sur plusieurs joueurs de son effectif, notamment Antoine Griezmann et Warren Zaïre-Emery avant de défendre la Ligue 1.

La source: laprovence | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Marseille : cet ancien policier louait des logements indignes, il se retrouve devant les tribunauxRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

LAPROVENCE: A Marseille, le 'souvenir hurlant' des trente enfants de la VerdièreChaque année, une commémoration se tient au 40 avenue de la Rose, sur les lieux précis de la rafle d'octobre 1943. Dimanche, le rendez-vous portait une émotion particulière, en écho aux événements au Proche-Orient.

La source: laprovence | Lire la suite »

LAPROVENCE: La Cpme sud Paca organise la finale de la 4e édition des Trophées des entrepreneurs positifsL'évènement se déroule jeudi à la Friche la Belle de mai, à Marseille

La source: laprovence | Lire la suite »