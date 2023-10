L’After foot, c’est LE show d’après-match et surtout la référence des fans de football depuis 15 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d’après-match et les débats animés entre supporters, experts de l’After et auditeurs.

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. headtopics.com

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

Pour la première fois depuis 1995, un match de Premier League se jouera le 24 décembre (Chelsea-Wolverhampton). Cette programmation ne fait pas plaisir à Mauricio Pochettino, qui devra faire une croix sur son anniversaire de mariage. Une information qui fait réagir Nicolas Jamain, Lionel Charbonnier et Kévin Diaz. headtopics.com

Lire la suite:

RMCsport »

Equipe de France : Warren Zaïre-Emery bientôt appelé par Didier Deschamps ?Elu homme du match lors de la victoire du PSG contre l’AC Milan, mercredi soir, en Ligue des champions (3-0), Warren Zaïre-Emery (17 ans) pourrait bientôt être appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Lire la suite ⮕

Didier Deschamps doit-il intégrer Warren Zaïre-Emery en équipe de France A ?L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

PSG, équipe de France : le message clair de Zaïre-Emery à DeschampsWarren Zaïre-Emery a réalisé une performance monstrueuse en Ligue des champions, de quoi lui offrir l'équipe de France rapidement ? L'ambition est claire... Lire la suite ⮕

Équipe de France : Deschamps doit-il (déjà ?) intégrer Zaïre-Emery ?VIDEO - Warren Zaïre-Emery a ébloui l’assistance lors de la victoire du PSG face à l’AC Milan, mercredi en Ligue des champions (3-0), sous les yeux de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Élu homme du match, le milieu de terrain de 17 ans a confirmé son immense potentiel, avec une précocité... Lire la suite ⮕

PSG : Deschamps a fondu, Zaïre-Emery fonce droit vers les Bleus !Warren Zaïre-Emery est l'homme dont tout le monde parle après la performance du PSG en Ligue des champions. Et l'équipe de France est toute proche ! Lire la suite ⮕

Faites entrer l'accusé : procès de tous ceux qui restent prudents avec Warren Zaïre Emery !Un acteur du monde du foot est l'accusé du soir. Il est ensuite défendu avant le verdict du juge. Lire la suite ⮕