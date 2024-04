Devenir coach intuitif pour transcender les blessures et les traumatismes

Depuis enfant, ma vie a été un enchaînement d’épreuves douloureuses et particulièrement traumatisantes. Il y a seulement quelques années, grâce à la bienveillance d’une amie, que j’ai réussi à verbaliser mon mal-être et à mettre des mots sur mes maux. Les abus, les accidents, les harcèlements se sont transformés en force. Véritable délivrance, je suis passée du mode survie à une vie pleine de sens.

J’ai alors décidé de venir en aide à des personnes comme moi souhaitant transcender leurs blessures et leurs traumatismes, ayant besoin d’un accompagnement personnalisé pour se reconnecter à leur moi profond. Dotée d’un don inné de clairvoyance, j’ai décidé d’aller plus loin en me formant notamment à l’hypnose et aux arts énergétiques. Aujourd’hui, je propose des séances en visio pour aider le plus grand nombre de femmes et d’hommes à devenir la meilleure version d’eux-mêmes

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



bibamagazine / 🏆 69. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

À Relans, un incendie détruit une maison et se propage à une autre : une femme brûléeCe mardi 25 mars 2024, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Relans pour un feu d'habitation. Une femme âgée de 88 ans dans un état grave a été transportée à l'hôpital.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Une maison soufflée par une explosion dans le Finistère, une mère et son fils décédésUne maison d’habitation a explosé ce mardi 19 mars 2024, à Telgruc-sur-Mer, dans la presqu’île de Crozon (Finistère). La famille se trouvait à l’intérieur au moment des faits. Selon les premiers éléments, deux personnes, dont un mineur, ont péri dans le sinistre.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Doubs : Une peau et une tête d’ours découverts dans une fourgonnetteLors d’un contrôle routier, un étrange carton a été découvert à bord d’un véhicule immatriculé en Lituanie

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Liban: une famille tuée par une frappe israélienne visant une maisonUn média d'état libanais rapporte, ce samedi 9 mars, une frappe israélienne ayant fait au moins cinq morts dans le sud du pays. Quatre des victimes sont issues d'une même famille selon cette source.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

En retard après une excursion, les passagers d'une croisière se retrouvent bloqués sur une îleHuit touristes américains et australiens ont été bloqués plusieurs jours sur l'île de São Tomé-et-Príncipe après n'avoir pas pu remonter à bord de leur paquebot reliant Le Cap à Barcelone.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Pyrénées-Atlantiques : une adolescente espagnole victime d'une chute mortelle lors d'une randonnéeLe drame s'est produit, ce lundi 1er avril, à Arette, petite commune des Pyrénées-Atlantiques. La victime avait 14 ans.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »