Du 24 au 26 novembre 2023 se tient la deuxième édition du festival Pop & Psy au Ground Control à Paris pour dédramatiser, penser et panser les enjeux de santé mentale. En voici le programme pour vous aider à vous décider d’y aller. Pour dépoussiérer les idées reçues sur les troubles psychiques et éduquer avec une approche scientifique et ludique, le festival Pop & Psy tient sa deuxième édition du 24 au 26 novembre 2023 au Ground Control (81 Rue du Charolais, 75012 Paris).

Initié en 2022 par Jean-Victor Blanc (médecin psychiatre à l’APHP et auteur), Florence Trédez (journaliste au ELLE) et Emmanuelle Fellous (productrice), cet évènement culturel et scientifique à but non lucratif, propose une programmation passionnante pour contribuer à déstigmatiser les enjeux de santé mentale qui nous concernent toutes et tous





