Deuxième édition du festival Géopoli'bulles à Brest

La deuxième édition du festival Géopoli'bulles , dédié à la bande dessinée géopolitique et à l' histoire contemporaine , se tiendra vendredi 5 et samedi 6 avril 2024 à Brest . Et pas besoin d'être un expert sur le sujet pour y participer, bien au contraire. « Le festival est ouvert à tout le monde », assure Laurence Debayle, membre active de l'association Géopoli'bulles et documentaliste au Centre d'instruction naval (Cin).

C'est au sein de l'établissement qu'est né, en 2022, le prix de la BD géopolitique et de l'histoire contemporaine. Le festival en est le prolongement. Cette année, 700 élèves participent à l'événement.Tables rondes et dédicacesUne quinzaine d'auteurs seront présents, dont Émilie Aubry. La journaliste, rédactrice en chef de l'émission Le Dessous des cartes sur Arte, est la marraine de cette deuxième édition. Les lauréats du prix du festival, Éric Darbré et Éliot Franquès, seront aussi évidemment de la parti

Festival Géopoli'bulles Bande Dessinée Géopolitique Histoire Contemporaine Brest Auteurs Émilie Aubry

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



actufr / 🏆 1. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

JO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salarialeJO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salariale

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

JO de Paris 2024: comment des membres de 'Saccage 2024' infiltrent l’organisation des JeuxDepuis des semaines, 'Saccage 2024' est présenté par les autorités comme un collectif 'pouvant perturber' le relais de la flamme des Jeux olympiques et l’organisation de la compétition. Des membres du collectif se défendent et estiment qu’ils sont 'juste là pour diffuser leurs informations sur les...

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Escales à Brest : 20 paquebots attendus en 2024, dont un géant des mersEn 2024, 20 paquebots de croisière feront escale à Brest, soit plus de 36 000 passagers attendus. Une aubaine pour la ville et les commerçants.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les salaires 2024 de la Ligue 1 : le bon élève Brest mise sur les longs contratsLe club finistérien s'efforce de pratiquer une politique salariale cohérente, valorisant les joueurs qui étendent leur contrat.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Fêtes maritimes de Brest 2024 : Airbnb, hôtels, campings, les prix explosentLes Fêtes maritimes devraient attirer des centaines de milliers de visiteurs du 12 au 17 juillet. Certains devront trouver un endroit où se loger. Et sortir le porte-monnaie.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Tour de Normandie 2024 : découvrez le parcours et les enjeux de la deuxième étapeLe Tour de Normandie Femmes 2024 a débuté, jeudi 14 mars, par un contre-la-montre. Une nouveauté demandée et très attendue par les coureuses pour la seconde édition. Après la victoire d'Ellen Van Dijk, découvrez le parcours...

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »