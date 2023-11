Deuxième derrière le Real Madrid après 11 journées, Gérone surprend son monde en Espagne

Sauf que voilà, à l'entrée du mois de novembre, le Girona FC est co-leader de la Liga avec le Real Madrid avec 28 points, devant l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone Impressionnant, d'autant plus que jamais un club espagnol n'avait atteint ce niveau de points en 11 matches, hormis les trois géants.

." Dixièmes du championnat la saison passée, les Blanquivermells ("Blanc et rouge") ont démarré l'exercice tambour battant, avec un onze pourtant largement revisité. Mais c'est bien le recrutement conséquent et intelligemment mené des Catalans qui a permis leur départ en trombe.

", détaille Félix Martin. Les trois premiers cités sont arrivés cet été, pour très exactement zéro euro : les deux jeunes sont prêtés, Blind était libre. Sous l'égide de Michel - qui n'a rien à voir avec l'ancien entraîneur de l'OM -, les Catalans pratiquent un jeu de possession très ambitieux, attrayant (56,8% de moyenne par match jusqu'ici), qui les place après 11 matches en tête du classement des attaques de Liga avec 25 buts marqués. "

Tactiquement, l'équipe se caractérise par une bonne occupation du ballon, avec beaucoup d'espaces pour les joueurs de côté. C'est l'équipe du championnat qui effectue le plus de centres par match

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ONZEMONDIAL: Real Madrid : le coup de gueule de Valence après le prix Socrates de ViniciusTandis que Vinicius Junior a obtenu le prix Socrates lors de la cérémonie du Ballon d'Or, la manière dont cela a été présenté déplaît fortement à Valence.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Real Madrid: Bellingham décroche une nouvelle récompense après son doublé contre le BarçaDans la foulée de son doublé lors du Clasico samedi dernier, Jude Bellingham a été désigné meilleur joueur de Liga en octobre. Le milieu du Real Madrid avait déjà obtenu la récompense mensuelle en août.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Real Madrid : après Vinicius, un phénomène prolongé jeudi ?Après avoir prolongé Vinicius Junior aujourd'hui, le Real Madrid devrait officialiser une nouvelle prolongation de taille ce jeudi.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Real Madrid : 'quelque chose d'inexpicable', l'immense joie de Vinicius après sa prolo...Officiellement prolongé par le Real Madrid hier, Vinicius n'a pas caché son immense joie.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Barça : énorme pression sur Xavi après la défaite contre le Real Madrid ?Les dirigeants du FC Barcelone se seraient montrés très clair avec Xavi sur les ambitions du club cette saison.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Barça : Laporta fou de rage après la défaite contre le Real Madrid ?Joan Laporta n'aurait que très peu apprécié le revers de samedi après-midi contre le Real Madrid.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕