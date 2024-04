Deux urgentistes confrontés à l'horreur quotidienne de New York

En compagnie de deux urgentistes, Sean Penn et Tye Sheridan, plongés dans le chaos de la ville, la Turquie avec un adolescent de 14 ans au cœur de l'endoctrinement religieux dans(écrite avec son épouse) mais il cale, hélas, bien vite en cours de route, tandis que Camille Cottin, responsable d'une association d'aide aux réfugiés, convainc Benjamin Biolay d'accueillir un Afghan chez lui dansL'histoire de deux urgentistes à New York confrontés à l'horreur quotidienne des bas-fonds de la ville, du

côté du Bronx et de Brooklyn. Ils sont les antihéros du thriller de Jean-Stéphane Sauvaire. Son titre, Le premier, vétéran traumatisé par le 11 Septembre, a le visage raviné, le caractère de chien et le regard revolver de Sean Penn ; le second, futur médecin confronté au terrain, a l'air juvénile et un peu perdu de Tye Sheridan (

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LePoint / 🏆 8. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trump face à deux échéances cruciales devant la justice de New YorkL'ancien président des Etats-Unis Donald Trump fait face lundi à deux échéances cruciales devant la justice de New York qui pourraient écorner son image de mill...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Trump face à deux échéances cruciales devant la justice de New YorkL'ancien président des Etats-Unis Donald Trump fait face lundi à deux échéances cruciales devant la justice de New York qui pourraient écorner son image de milliardaire candidat à sa réélection en novembre.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Trump face à deux échéances cruciales devant la justice de New YorkL'ancien président des Etats-Unis Donald Trump fait face lundi à deux échéances cruciales devant la justice de New York qui pourraient écorner son image de milliardaire candidat à sa réélection en novembre.Inculpé dans quatre affaires pénales et déjà condamné à de très lourdes amendes dans...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Trump face à deux échéances cruciales devant la justice de New YorkL'ancien président des Etats-Unis Donald Trump fait face lundi à deux échéances cruciales devant la justice de New York qui pourraient écorner son image de milliardaire candidat à sa réélection en novembre

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Chloé Aurard signe deux assistances avec New York en PWHLChloé Aurard, la seule Française à jouer en PWHL, la ligue professionnelle des États-Unis, a brillé lundi avec son équipe de New York. Elle a signé deux assistances lors de la victoire sur Boston (3-2).

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Un illustrateur français remporte deux prix au New York International Films AwardsLudovic Rodriguez-Pascal, un illustrateur français de 39 ans, a remporté deux prix lors du New York International Films Awards. Passionné depuis son enfance, il est capable de créer des affiches de films, des bandes dessinées, des séries et des jeux vidéo. Son travail a été salué pour son style unique et sa perfection.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »