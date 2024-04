Deux spectacles à l’Espace Jéliote d’Oloron en avril

Le mois d’avril de l’ Espace Jéliote d’ Oloron sera rythmé par deux spectacles, dont l’un sera accompagné d’une innovation : les spectateurs pourront laisser leurs enfants à l’association DròLLerie & Cies, qui leur a préparé un escape game ’ Espace Jéliote poursuit son année sur une bonne lancée. Le succès de cette saison culturelle ne faiblit pas, à en juger par le premier spectacle du mois d’avril, déjà complet.

Il sera néanmoins possible de tenter sa chance en se présentant le soir même du spectacle, car il y a toujours quelques places qui se libèrent..

Espace Jéliote Oloron Spectacles Enfants Association Dròllerie & Cies Escape Game

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pour sa 30e édition, le festival de jazz d’Oloron retrouve l’Espace JélioteLe festival Des Rives et des notes (27 juin - 7 juillet) vivra sa 30e édition en 2024. Une partie des concerts aura lieu sous chapiteau au jardin public, mais pour marquer cet anniversaire, le festival fera aussi son retour à l’Espace Jéliote

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Fusillade à Grenoble : deux individus ont pris la fuite après avoir blessé deux hommes par ballesLundi 18 mars vers 19 heures, une fusillade a éclaté en plein cœur de Grenoble. Deux hommes en scooter ont tiré sur deux hommes, la piste du règlement de compte lié au trafic de drogue est privilégiée.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Bordeaux : Deux décès et deux malaises liés à des overdoses, lors de soirées « chemsex »Deux hommes quadragénaires sont décédés le 12 mars après des overdoses. Et les 15 et 16 mars, les secours ont aussi été contactés pour des malaises liés à la prise de stupéfiants. Elles seraient intervenues dans le cadre de soirée « chemsex »

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Bordeaux : deux personnes mortes et deux autres hospitalisées en une semaine après des soirées «chemsex»Ce mercredi, le parquet de Bordeaux a annoncé l'ouverture de trois enquêtes distinctes sur des cas d'overdoses suite à des soirées «chemsex» survenues mi-mars. Deux personnes sont mortes et deux autres ont été hospitalisées.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

Deux déserteurs dénonçant des humiliations et des violences condamnés à deux mois de prison avec sursisLes prévenus, âgés d'une vingtaine d'années et engagés au sein du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, avaient rompu unilatéralement leur engagement.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Si vous perdez plus de deux centimètres tous les deux ans, voilà pourquoi il faut consulterPlacards trop hauts, évier trop bas, vêtements trop longs... Dans sa chronique, le Dr Olivier de Ladoucette se penche sur la perte de centimètres, un phénomène physiologique qui concerne bien des femmes et des hommes.

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »