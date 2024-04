Deux présidents , deux visions de l’avenir de Gabriel Attal . Au lendemain de propos très remarqués de Nicolas Sarkozy , estimant mercredi que le premier ministre n’était en rien une «copie» et avait «bien sûr des qualités» dans l’optique de la «longue route» qui mène vers la présidentielle de 2027, son successeur François Hollande a tenu à rebondir sur ces compliments.

Invité de «C à Vous» sur France 5 jeudi soir, l’ancien chef de l’État a expliqué que le chef du gouvernement était «au début de sa carrière politique, qui a commencé elle-même très tôt.» «Elle est longue la vie. Nous verrons bien ce qu’il peut donner», a-t-il alors considéré. Avant de lancer un avertissement : «Si on pense déjà quand on devient premier ministre, - c’est arrivé à d’autres -, à devenir candidat à la présidentielle, c’est rare qu’on y parvienne.» Une pique qui n’a rien d’anodine si l’on regarde d’un peu plus près l'Histoire de la Ve Républiqu

Présidents Visions Avenir Gabriel Attal Nicolas Sarkozy François Hollande Premier Ministre Présidentielle Carrière Politique Ve République

