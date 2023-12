Deux nouvelles fictions sur l'insomnie

L'insomnie rend fou. Ce n'est pas pour rien que la privation de sommeil figurait parmi les supplices utilisés à Guantanamo et Abou Ghraib pour briser les détenus. La question du manque de repos s'invite dans le monde des séries avec deux nouvelles fictions. Still up (Encore debout) diffusée sur Apple TV+ suit les aventures nocturnes de deux Londoniens insomniaques qui tuent le temps ensemble en visio, attendant que le reste du monde daigne ouvrir les yeux.

Présentée en compétition du dernier Festival de la fiction TV de La Rochelle en septembre, la websérie française Insomniaques, réalisée et interprétée par Simon Dubreucq, imagine une société française où plus personne n'arrive à trouver le sommeil. Dans une ambiance qui rappelle fortement celle du Covid-19, les informations font chaque jour le décompte des décès liés à cette épidémie inexplicable. Joseph, un ethnologue boudé par le CNRS, et sa compagne, Luce, une romancière en mal d'inspiration, tentent une expérience pour remettre la main sur le sommeil





