, l'équipe de France doit faire face à deux nouvelles blessures. La troisième-ligne Axelle Berthoumieu (23 ans, 13 sélections) souffre d'une lésion du larynx, tandis que Madoussou Fall (25 ans, 25 sélections) s'est fracturé un pied.

Les deux joueuses ne pourront pas prendre part au dernier match des Bleues dans le WXV, face au Canada, ce samedi à Auckland (4 heures).Le staff a rappelé une seule joueuse en renfort : la pilier du Stade Bordelais, Annaëlle Deshaye (27 ans, 42 sélections). Aprèsle week-end dernier à Dunedin (20-29). Elles voudront relever la tête face aux Canadiennes pour terminer ce premier WXV sur une bonne note.

Axelle, championne de France de gym, était à Châteaubriant | L'Éclaireur de ChâteaubriantAxelle Jovenin, championne de France 2018 de gymnastique rythmique, animait un stage samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023, au gymnase de la Ville aux Roses à Châteaubriant.

Deux mois de compétition réussis pour la Coupe du Monde de Rugby en FranceLa ministre des Sport s et des JO se félicite du dispositif de sécurité robuste malgré un contexte exigeant. Quelques incidents mineurs ont été signalés au début de l'événement, mais l'ambiance s'est alourdie avec des événements tragiques en France et dans le monde. Les fan zones en province ont été fermées pour des raisons de sécurité.

Deux morts et deux blessés dans une fusillade à Pont-Saint-EspritDeux hommes ont été tués et deux autres blessés par des tirs de kalachnikov à Pont-Saint-Esprit. Les victimes ne sont pas originaires de la commune. L'enquête est en cours.

Drame à Pont-Saint-Esprit : deux morts et deux blessés dans une fusilladeDeux personnes ont été tuées par balles et deux autres sont grièvement blessées lors d'une fusillade à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Le mobile exact est inconnu, mais il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Des coups de feu ont été tirés par un commando encagoulé, utilisant des armes à feu automatiques, devant un bar-PMU.

Fusillade à Nîmes : Deux morts et deux blessésLe parquet de Nîmes confirme le décès de deux hommes suite à une fusillade. Les victimes sont âgées de 24 et 25 ans, l'une d'elles était connue de la justice pour des infractions liées aux stupéfiants et au proxénétisme. Deux autres personnes ont été blessées et conduites à l'hôpital. Les enquêtes sont en cours.