Deux jeunes lancés dans l’aventure de l’entreprenariat

Ils remercient aussi toutes les personnes qui les ont encouragés ainsi que leurs deux salariées, Carole et Patricia, sans qui l’aventure n’aurait pas été la même. Elles sont riches d’une grande expérience, passionnées par leur métier et ont de fait, les meilleurs conseils pour les futurs parents.

CLOSERFR: Astrologie 2023 : ces deux signes dont les finances vont virer au rouge ce 1er novembreDeux signes astrologiques radicalement opposés vont devoir surveiller attentivement leurs finances ce premier jour du mois de novembre.

LAVOIXDUNORD: Coupe de France: deux derbys et deux chocs au 7e tour !Le tirage des 7e et 8e tours de la Coupe de France a eu lieu ce mercedi matin à Clairefontaine. Un très beau tirage pour Provin (R1) notamment. Les matchs se joueront les 18 et 19 novembre.

LE_FIGARO: Meurtre d’un jeune à Aulnay-sous-Bois en mai 2022 : douze personnes mises en examenDouze personnes ont été mises en examen dont neuf sont actuellement écrouées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre, en 2022, d'un jeune homme de...

LEPARISIEN_75: Cdiscount casse les codes et lance dès ce mercredi 1er novembre son Black NovemberChez Cdiscount, vous n’avez pas besoin de patienter jusqu’au Black Friday pour faire de bonnes affaires. En effet, le e-commerçant français propose déjà une farandole de remises pour son Black November. Découvrez vite comment profiter au mieux de cet événement shopping exceptionnel.

SUDOUEST: Soirée d’Halloween : forte baisse du nombre d’incidents par rapport à 2022 en FranceDurant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le nombre de voitures brûlées a notamment baissé de 48 %, avec 72 véhicules touchés contre 138 en 2022, selon une source policière

LE_FIGARO: Des militants d'extrême droite italiens arrêtés en Grèce après un événement néo-naziLe 1er novembre 2013, deux assaillants armés circulant à moto avaient abattu deux membres du parti Aube dorée.

