Deux hommes condamnés pour un accident mortel à Vénès

On a affaire à deux abrutis décidés de rentrer à toute vitesse pour aller boire l’apéro, lâche Me Olivier Boonstoppel l’un des avocats de la famille de Raymond Repaux, mort à l’âge de 88 ans dans un accident de la route le 23 novembre 2019 à Vénès. Le responsable de ce "périple meurtrier" et son complice étaient jugés ce mardi par le tribunal correctionnel de Castres.

Et devant "la gravité des faits", les juges ont condamné à 3 ans de prison dont 2 ans avec sursis probatoire le principal auteur âgé de 33 ans et à 12 mois avec sursis son comparse de 38 ans. 8 minutes pour relier Castres à Vénès Ce jour-là, les deux amis fêtent la victoire du Castres olympique contre Worcester en coupe d’Europe au stade Pierre-Fabre à Castre

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bordeaux : deux arbres occupés par des opposants au projet d’autoroute A69 entre Toulouse-CastresDeux militants du Groupe national de surveillance des arbres se sont installés dans deux arbres du centre-ville de Bordeaux pour protester contre le projet de l’autoroute A69, jugé écocide

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Les policiers interpellent deux 'papys pervers' qui accostaient des enfants à CastresLes policiers ont interpellé à Castres deux individus coup sur coup qui s’approchaient d’enfants pour leur faire des propositions à caractère sexuel. Le premier a été interpellé ce mercredi après avoir abordé deux...

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Var: deux blessés graves dans deux accidents de la circulationVIDÉO - Deux personnes ont été gravement blessées sur les routes du département ce mercredi 14 mars, à Brignoles et à Pourcieux.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Deux morts dans deux accidents de la circulation cette nuit à NiceDeux personnes sont décédées dans la nuit de vendredi à samedi sur les routes des Alpes-Maritimes dans deux accidents graves.

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Cinq blessés dont deux enfants dans un accident entre deux voitures près de ChartresUne intervention a eu lieu ce dimanche 15 mars 2024 sur la commune de Thivars (Eure-et-Loir) près de Chartres, cinq blessés dont deux enfants ont été transportés à l'hôpital.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les deux Marseillais exigeaient que le médecin nîmois rédige une ordonnance : deux hommes condamnés pour extorCe n’était pas leur première visite chez ce médecin nîmois qui a alerté les policiers, ce 6 mars. Deux Marseillais ont été condamnés pour extorsion par le tribunal correctionnel de Nîmes.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »