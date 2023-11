Deux groupes de ressortissants français quittent Gaza

Deux groupes de ressortissants français supplémentaires ont pu quitter hier et ce mardi Gaza, comme l'explique le ministère des Affaires étrangères. "Deux groupes de ressortissants français, d’agents et d’ayants droit ont pu quitter hier et aujourd’hui la bande de Gaza par le point de passage de Rafah. Ils se trouvent en sécurité en Égypte, où ils ont été pris en charge par l’ambassade de France et notre consulat général au Caire", explique le quai d'Orsay.

La France dit poursuivre les évacuations pour que ceux qui le souhaitent puissent quitter Gaza. Plus d'informations ici

