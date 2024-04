Deux épices efficaces pour perdre du poids

En règle générale, il n'existe pas de recettes magiques pour réussir à perdre du poids. Pour mincir ou obtenir un ventre plat, il est impératif de respecter certaines règles de base. Cela inclut notamment : Cependant, vous pouvez très bien améliorer vos résultats en adoptant les bons gestes, de meilleures habitudes ou encore en utilisant des ingrédients spécifiques. Plusieurs diététiciennes se sont confiées sur l’efficacité de deux épices pour perdre du poids à SheFinds.

Première épice : le curcuma ! Le curcuma serait la première épice offrant de bons résultats concernant la lutte contre la graisse abdominale."Il contient un composé anti-inflammatoire et antioxydant appelé curcumine, dont il a été démontré qu'il réduisait la graisse du ventre", a expliqué l’experte en nutrition, Tina Marinacci

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



closerfr / 🏆 29. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Emma dévoile plusieurs offres chocs et vous fait économiser plusieurs dizaines ou centaines d’eurosC’est la Journée internationale du sommeil, et Emma ne fait pas les choses à moitié quand son cœur de métier se retrouve à l’honneur ! Spécialisée dans la literie, la marque vous dévoile de super prix sur de nombreux produits.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Bordeaux : deux hommes morts depuis plusieurs jours découverts dans un appartementDeux hommes ont été découverts morts ce mardi 12 mars en début de soirée. Ils auraient consommé des produits stupéfiants. Une enquête est en cours

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Alpes-Maritimes: deux hommes jugés pour une série de cambriolages commis dans plusieurs villes du départementVIDÉO - Dans les Alpes-Maritimes, deux hommes ont été jugés pour une série de cambriolages commis dans plusieurs villes du département. Trois ans de prison ont été requis pour l'un, et 24 mois avec sursis pour l'autre.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

La circulation barrée plusieurs mois entre ces deux villes de l'Oise, voici par où passerLa route départementale 930, entre Breteuil et Crèvecœur-le-Grand, est fermée à la circulation à partir du 11 mars 2024 et ce jusqu'au 7 juin prochain pour travaux.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Airbus : carton plein en Asie avec deux contrats à plusieurs milliardsJapan Airlines et Korean Air, deux bons clients traditionnels de Boeing, ont donné la préférence à Airbus et ses A350 pour renouveler leur flotte long-courrier. Les retards du B777X et la fermeture du ciel russe ont aidé.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Un homme porté disparu, plusieurs communes inondées, deux départements en vigilance rouge : le point de situatMétéo France maintient dimanche, dans son dernier bilan, la vigilance rouge pour crues en Indre-et-Loire et dans la Vienne. Un kayakiste est porté disparu en Haute-Vienne.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »