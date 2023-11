Deux créateurs béarnais sélectionnés pour le salon Made in France à Paris

Parmi le millier d’exposants du salon Made in France à Paris, du 9 au 12 novembre, deux créateurs béarnais ont été choisis par le Chambre de métiers de Nouvelle-Aquitaine: la bijouterie Elluce Bijoux Sensoriels, à Sauvagnon, et la Sellerie Gaby, installée à Maucor, près de Pau

Les Tissages Moutet, le Béret français, Le Soulor ou encore Le Parapluie des Pyrénées : les artisans les plus renommés du 64 feront partie des plus de 1 000 exposants duSeront aussi présents deux « petits » artisans béarnais sélectionnés par la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de Nouvelle-Aquitaine : la bijouterie Elluce Bijoux Sensoriels, basée à Sauvagnon, et la sellerie Gaby, installée à Maucor, deux...

Quant à Arnaud Gaby, artisan sellier harnacheur, il réalise à la main des pièces uniques et sur-mesure, et « utilise exclusivement des cuirs issus des meilleures tanneries françaises et belges, principalement de tannage végétal ».

Le salon du Made in France à ParisLe salon du Made in France aura lieu du 9 au 12 novembre à Paris . Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine y tiendra un stand de 100 m2. On y retrouvera notamment quinze entreprises régionales de la filière cuir, luxe, textile et métiers d’art. Lire la suite ⮕

