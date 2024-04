Il y aura deux clubs français en finale de l'Eurocoupe. Alors que Paris avait validé son billet en dominant les London Lions, Bourg-en-Bresse s'est à son tour qualifié en venant à bout de Besiktas à l'issue du match d'appui, ce mercredi à domicile (89-63). Les deux formations hexagonales s'affronteront au meilleur des trois matches, à partir de mardi prochain.

Deuxième finale européenne de basket 100% française : Bourg-en-Bresse a rejoint Paris en finale de l'Eurocoupe en venant à bout de Besiktas (89-63), après un dernier quart-temps à sens unique, mercredi devant son public survolté lors du match d'appui décisif. Après le titre de Nanterre contre Chalon-sur-Saône en finale de la Coupe d'Europe 2017, Parisiens et Bressans s'affronteront à partir de mardi, de nouveau dans une série au meilleur des trois matches pour un trophée plus relevé et qui offrira au vainqueur une place automatique en Euroligue, la reine des compétitions, la saison prochain

