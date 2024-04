Deux chiennes empoisonnées dans un parc public à Toulouse

Chaque semaine, l'essentiel à savoir sur tous les animaux, les chiens et les chats avec Ouest-France.Un drame « brutal ». En l’espace de quelques heures, une jeune Toulousaine de 21 ans a perdu ses deux chiennes, mortellement empoisonnées dans un parc public.

Les faits sont survenus au parc des Sept-Deniers, en plein cœur de Toulouse (Haute-Garonne), mercredi 27 mars 2024 vers 17 h, rapporte La jeune femme et son compagnon promenaient Una, âgée de 8 mois, et Naya, deux ans, dans un espace où les propriétaires de chiens se retrouvent régulièrement., explique la jeune femme.« On s’est effondrés » Dans la gamelle, la jeune Toulousaine a découvert des croquettes visiblement empoisonnées. Elle a immédiatement emmené ses deux chiennes chez le vétérinaire, où les traitements se sont avérés inutiles. Les animaux ont été transférés à l’école nationale vétérinaire de Toulouse, où la plus jeune est malheureusement morte rapidement. La plus âgée s’est cependant stabilisé

