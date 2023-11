Deux candidates pour le concours de Miss France 2022

Âgée de 19 ans, Lola Turpin est originaire de Trélissac en Dordogne. Actuellement en licence internationale de marketing, elle a pour ambition de s’engager contre la maltraitance infantile. Sportive, elle a pratiqué l’athlétisme durant 10 ans. Le concours de Miss est une tradition familiale, sa mère ayant été Miss Berry en 2001. Luna Lacharme a 18 ans et vient de La Chapelle-de-Guinchay en Saône-et-Loire. Elle est étudiante en première année de Bachelor marketing Communication à Lyon.

Sportive elle aussi, elle pratique le basket depuis son plus jeune âge

:

FRANDROİD: Wifit lance deux montres connectées à moins de 100 euros en FranceWifit débarque en France avec l’intention de lancer tout un tas de produits à des prix très attractifs. Et l’entreprise commence son aventure dans l’Hexagone en lançant deux montres connectées sous la barre des 100 euros. Voici donc les WiWatch R1 (99,99 euros) et WiWatch S Plus (59,99 euros).

La source: Frandroid | Lire la suite »

ACTUFR: Antibiotiques : leur consommation a-t-elle vraiment explosé depuis deux ans ?En 2022, la consommation d'antibiotiques a augmenté de 16,6% par rapport à 2021. C'est la deuxième année de hausse consécutive. Des chiffres en lien avec l'épidémie de Covid-19.

La source: actufr | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

LACROİX: Giorgia Meloni : deux visages pour une présidenteLa présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, semble avoir renoncé à ses promesses de campagne et s'est alignée sur la ligne économique de son prédécesseur, Mario Draghi. Elle cherche à rassurer la Commission européenne et les marchés en maîtrisant le budget de l'Italie, l'un des pays les plus endettés de la zone euro.

La source: LaCroix | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Scandale Emera : des familles dénoncent des mauvais traitements dans les EhpadAprès le scandale Orpéa qui a éclaté en janvier 2022 à la suite de la parution du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, serait-ce au tour du groupe Emera ? Plusieurs familles relatent des signalements, des mauvais traitements et des problèmes de gestion au sein de cette entreprise qui compte 2 800 salariés en France et plus d’une centaine d'Ehpad et de résidences seniors en France et en Europe. Capital fait le point sur cette affaire.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

LESECHOS: Prolongation d'une dérogation sur les titres-restaurants en FranceOlivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, a annoncé la décision du gouvernement de prolonger d'un an une dérogation sur les titres-restaurants.

La source: LesEchos | Lire la suite »