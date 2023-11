Deux Agenais présentaient leurs parcours de vie

Très sympa, cette opération "Bulle d’Inspi" organisée récemment à l'office de tourisme Destination Agen. L'occasion de mettre en lumière le parcours d’habitants aux parcours de vie atypiques et surtout inspirants. Rendez-vous était ainsi donné avec Cécile, qui s'occupe de la bijouterie artisanale La Jolie Môme, à Roquefort.

"J’espère être devenue une fée qui porte chance", sourit-elle, en regardant Bigoudi son oiseau perché sur l’épaule. Ce 3 novembre, elle présentera ses boules de Noël à la boutique (vin chaud et soupe de potimarron vous attendent...) Venu du Brésil Autre personnalité à découvrir lors de " Bulle d'inspiration", l'artiste Mayu.

Deux morts et deux blessés graves lors d'une fusillade à Pont-Saint-EspritDans la nuit de samedi à dimanche, une fusillade a éclaté à Pont-Saint-Esprit, faisant deux morts et deux blessés graves. Les circonstances de l'incident sont encore inconnues, mais il semble s'agir d'un règlement de comptes. L'enquête est en cours. Lire la suite ⮕

