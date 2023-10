Dette: l'agence américaine Fitch maintient la note de la France

Une semaine après Moody's, Fitch a rendu son verdict sur la France. L'agence de notation américaine a indiqué vendredi qu'elle n'avait pas changé la note de la dette française. Fitch attribue actuellement la note "AA-" à la France, l'une des meilleures notes possibles.

La révision à la baisse de la note financière avait été un coup dur pour la France, même si elle n'avait eu finalement que peu de conséquences sur les marchés. Du côté de Bercy, Bruno Le Maire avait alors regretté "l'appréciation pessimiste" de Fitch, estimant qu'elle "sous-évaluait les conséquences des réformes" menées par l'exécutif.

